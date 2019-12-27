8 حلول صحية بسيطة يجب اتباعها في 2020 دون اللجوء إلى حمية غذائية

مع بدء العد التنازلي لحلول العام الجديد 2020، بدأ الكثيرون في التخطيط للعيش بشكل أكثر صحية من العام المنصرم، وذلك بتناول الطعام المفيد وممارسة الرياضة بانتظام وفقدان الوزن.

ولكن ترى جيسيكا سيبيل، وهي أخصائية التغذية في مدينة سيدني الأسترالية، في مدونة لها أنه باتخاذ 8 حلول صحية بسيطة، من الممكن الاستغناء تماما عن اتباع نظام غذائي صحي أو الخضوع لتدريبات بدنية شاقة.

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تنصح جيسيكا سيبيل: "ابدأ في رؤية الصحة كنمط حياة طويل الأجل، وليس مجرد مرحلة قصيرة الأجل أو حل سريع، وذلك بإجراء تعديلات صغيرة أسبوعيا على عادات ثابتة لديك، مثل تقليل تناول القهوة بكوب واحد في اليوم.

وشددت على أنه يجب عليك "التخلي عن الأرقام"، وتجنب حساب السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات التي تتناولها، والتركيز بدلا من ذلك على تناول ما يكفي من العناصر الغذائية والأطعمة الكاملة.

2) لا تتخطى وجبات الطعام

أوضحت جيسيكا سيبيل، أن تخطي الوجبات، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى الشراهة عند تناول الطعام، وإنشاء "علاقة سلبية مع الطعام".

وتقترح في المقابل بتناول الطعام بانتظام، وأن تشمل كل وجبة كافة العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف.

3) البدائل الصحية

بدلا من حرمان نفسك من الأطعمة التي تحبها، فمن الممكن ببساطة أن تجد بديلا صحيا لها، فمثلا استبدل الخبز الأبيض أو المعكرونة بأنواع الحبوب الكاملة.

وقالت موضحة: "لا تقيد نفسك أبدا من خلال السعي إلى تناول الطعام بـ"صورة مثالية"، فلا يوجد شيء اسمه اتباع نظام غذائي مثالي، ولكننا نطمح في المقابل إلى تجنب الشعور بالحرمان أو المحدودية".

4) الطبخ في المنزل

بدلا من تناول الطعام في الخارج، وطلب الوجبات الجاهزة والسريعة، جرب الطهي في المنزل بانتظام، وذلك لضمان تغذية جسمك بالأطعمة الصحية.

5) إنشاء علاقة صحية مع جسمك

تعلم أن تتواصل مع جسدك ومتطلباته لكي يزدهر، وذلك بممارسة رياضة اليوغا، وتقول جيسيكا سيبيل "إن إعادة الاتصال بجسمك سيساعدك على اتخاذ خيارات صحية، والحفاظ على نمط حياة صحي طويل الأجل يركز على التغذية وليس معاقبة الجسم".

6) شرب المزيد من الماء

مازال هناك الكثيرون ينسون شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، لذاط احمل زجاجة معك طوال الوقت، واشربها باستمرار طوال اليوم.

7) الراحة

أكدت جيسيكا سيبيل، أن الإجهاد يساهم في تدهور صحة الأمعاء و"مجموعة كاملة من الأمراض" ، لذلك من الضروري منح جسمك وقتا للراحة والتعافي.

واقترحت أخذ أيام راحة من التمرين، أو قراءة كتاب، أو تنظيم أوقات لمقابلة الأصدقاء، أو منح نفسك استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى أخذ غفوة.

8) تدريبات غير مجهدة

وأخيرا، تقترح جيسيكا سيبيل في مدونتها، "العثور على تمرين بدني تحبه فعليا والاستمتاع به، بدلا من معاقبة نفسك بتمارين شاقة، سواء كان ذلك باليوغا، أو البيلاتيس، أو الملاكمة، المهم هو أن تتحرك بطريقة تجعلك تحب وتقدر جسمك".