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    نيللي كريم

    تكريم نيللي كريم في افتتاح مهرجان أسوان الدولي الرابع لأفلام المرأة

    © AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE
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    أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الجمعة، أنها ستكرم الفنانة المصرية، نيللي كريم، في افتتاح دورته الرابعة.

    وستعقد الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة من 10 إلى 16 فبراير/ شباط المقبل.

    وقال رئيس المهرجان، السيناريست محمد عبد الخاق "إن اختيار نيللي كريم للتكريم في دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت في أداء العديد من الشخصيات المميزة علي شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة المتجددة القادرة على إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة، بحسب تقارير مصرية محلية.

    وأشار عبد الخالق إلى أن نيللي كريم نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها، فصارت اسما يتردد كلما جرى البحث عن نساء مثقفات جديرات بتصد المشهد الفني.

    وأكد الكاتب الصحفي، حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن نيللي كريم نجحت خلال مشوارها السينمائي في أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقى في ذاكرة السينما المصرية، مثل فيلم "واحد صفر" و"678" و"إنت عمري" و"يوم للستات".

    وأوضح أبو العلا أن إبداع نيللي كريم علي شاشة السينما يستحق التكريم والاحتفاء به، خاصة أنها قدمت نوعيات مختلفة من الأفلام، منها الكوميدي والسياسي والرومانسي والاجتماعي وهو ما يؤكد حرصها علي اختيار أعمالها بدقة شديدة.

    وشددت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على انحياز نيللي كريم الواضح للمرأة وقضاياها، سواء من خلال الأعمال التي قدمتها علي شاشة السينما أو في الدراما التليفزيونية.

    وأضافت: "نيللي كريم تطرح في كل عمل فني تقدمه قضية تمس المرأة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وهي نموذج رائع إبداع المرأة على شاشة السينما".

    وبدأت نيللي كريم حياتها المهنية كراقصة باليه، قبل أن تصبح إحدي أهم ممثلات جيلها بالعالم العربي، وتم تقديمها لأول مرة إلى الجماهير من قبل الفنانة البارزة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر" عام 2000، قبل مشاركتها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية – نيويورك" عام 2004.

    وقدمت نيللي كريم خلال مسيرتها السينمائية ما يقرب من 21 فيلما، منها "بشتري راجل" و"هيبتا" و"الفيل الأزرق" و"678" و"زهايمر" و"واحد صفر" و"إحنا اتقابلنا قبل كده" و"أحلام الفتى الطائش" و"آخر الدنيا" و"حرب أطاليا" و"فتح عينيك" و"إنت عمري" و"إسكندرية – نيويورك" و"اشتباك".

    كما شاركت نيللي في بطولة عدد كبير من المسلسلات، منها "سجن النسا" و"بنت اسمها ذات" و"تحت السيطرة"  و"اختفاء" و"لأعلى سعر" و"سقوط حر" و"وجه القمر" و"العميل 1001" و"حديث الصباح والمساء" و"سرايا عابدين".

    يشار إلى أن نيللي كريم حصدت مجموعة من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006 عن فيلم "إنت عمري"، وحصدت جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع إلهام شاهين وناهد السباعي في مهرجان كازان السينمائي الدولي في روسيا.

    كما شارك فيلمها "اشتباك" في مهرجان كان عام 2016، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية، مثل مهرجان أبوظبي السينمائي عام 2014 ، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2016.

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