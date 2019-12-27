الموت يغيب شقيقة المطرب جورج مايكل في نفس تاريخ وفاته

غيب الموت شقيقة المطرب البريطاني الشهير، جورج مايكل، في ذكرى وفاته الثالثة، والذي رحل عن عالمنا في 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

أكد جون ريد، محامي أسرة جورج مايكل، في بيان له، اليوم الجمعة، أن ميلاني بانايوتو، شقيقة مطرب البوب الشهير، توفيت في عطلة عيد الكريسماس، الأربعاء الماضي، عن 55 عاما، وذلك بعد مرور 3 سنوات على رحيله، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال جون ريد في البيان: "يمكننا أن نؤكد أن ميلاني توفيت بشكل مفاجئ للغاية، ونطلب ببساطة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت الحزين للغاية".

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان لها، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل في شمال لندن مساء الأربعاء، بسبب ورودها بلاغ عن وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها بشكل مفاجئ".

Exactly 3 Years After George Michaels Passing, Melanie Panayiotou

Was Found Dead By Older Sister Yioda on Christmas. She was Just 55.



As Many of you Already Know George Passed Away on Christmas 2016 at the Age of 53.



RIP Melanie.#MelaniePanayiotou #GeorgeMichael @GeorgeMichael pic.twitter.com/IZX9YUHJft — 80sThen80sNow (@80sThen80sNow) December 27, 2019

وأضافت الشرطة أنها لا تشتبه وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقة جورج مايكل، وأن الطبيب الشرعي سيصدر تقريرا خلال الأيام المقبلة، عن الظروف التي أدت إلى وفاتها.

والمصادفة أن جورج مايكل توفي بشكل مفاجئ أيضا عن 53 عاما، في يوم عيد الميلاد في عام 2016.

وقبل 48 ساعة فقط من وفاتها، أصدرت شقيقته ميلاني، بيانا مشتركا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، تحيي فيه ذكرى وفاته الثالثة.

جدير بالذكر أن جورج مايكل ولد في شمال لندن، ونجح في بيع أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته طوال مشواره الفني الذي استمر ما يقرب من 40 عاما.

وكان يعمل جورج مايكل مؤخرا على ألبوم جديد مع المنتج الموسيقي "نوتي بوي"، لكن وفاته ربما تمنع أن يخرج ذلك الألبوم للنور.