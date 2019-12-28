"خرائط غوغل"... خطوات تفعيل ميزة عداد السرعة

ووفقا لما نشره موقع "Mobigyaan"، يتعين أولا تحميل أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد.

عقب ذلك، يتم فتح التطبيق والتوجه إلى الإعدادات "Setting"، واختيار إعدادات التنقل "Navigation Settings"، ومن ثم الضغط على إعدادات القيادة "Driving options".

How to enable speedometer in Google Maps [Guide] https://t.co/9K7TM0yPMQ — MobiGyaan (@MobiGyaan) December 25, 2019

بعد ذلك، يتم الضغط على خيار عداد السرعة "Speedometer"، وتفعيله.

وبالعودة إلى الشاشة الرئيسية ومع بدء التنقل، تظهر دائرة صغيرة في الأسفل عند يسار الشاشة مع سرعة السيارة.