صورة لفتاة تتسبب في إنقاص 57 كيلو من وزنها... صورة

وقالت كيث في قصة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أنها كانت في زيارة إلى براغ، عندما التقطت لها صديقتها صورة قلبت حياتها رأساً على عقب، بعدما كانت حافزاً قوياً لدفعها للتخلص من الوزن واستعادة لياقتها.

Woman who couldn't 'recognise herself' in holiday snap loses 9 stone https://t.co/yMgJrDpRNF pic.twitter.com/XDdssbt89U — Daily Mirror (@DailyMirror) December 26, 2019

وأضافت:"كنت أعيش في حلقة فارغة، ولم ألتزم بأي حمية في السابق، حيث اعتدت على تناول الطعام في حال شعرت بالسعادة أو الحزن، وكانت حياتي تتمحور حول الطعام".

وبدأت كيث رحلة شاقة دامت عاماً ونصف العام لخسارة أكبر قدر من وزنها الذي تجاوز آنذاك 152 كيلوغراماً، حيث انضمت إلى برنامج لتخفيض الوزن في إحدى الصالات الرياضية، اتبعت في ذلك نظاماً غذائياً خلًصها من 57 كيلوغراما من وزنها في فترة لم تتجاوز السنة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.