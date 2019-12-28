"فيسبوك" تلغي ميزة وتضع شرطا لكل المستخدمين الجدد لتطبيق "ماسنجر"

وألغت "فيسبوك" ميزة استخدام تطبيق "ماسنجر" دون الحاجة إلى إنشاء حساب "فيسبوك"، والتى طرحتها للمرة الأولى فى عام 2015، إذ كان بمقدور المستخدمين الجدد لـ"ماسنجر" تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، ولكن بالتعديل الجديد، لن يكون في مقدور المستخدمين حاليا الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام تطبيق التراسل، المملوك لشركة "فيسبوك"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتطبق القاعدة الجديدة على المستخدمين الجدد على "ماسنجر"، وأن الذين يستخدمون التطبيق بالفعل بدون حساب لا يحتاجون إلى فعل أي شيء، ورغم ذلك، فقد اشتكى بعض المستخدمين من مواجهة صعوبات في تسجيل الدخول بعد التحديث الجديد، إذ استمر التطبيق في إخبارهم بأن حساباتهم مقيدة.

لكن متحدث باسم الشركة، أكد أن "أولئك الذين يستخدمون برنامج "ماسنجر" لن يتأثروا بالفعل من دون إنشاء حساب على "فيسبوك".

وقال "إذا كنت جديدا على تطبيق "ماسنجر"، ستلاحظ أنك بحاجة إلى إنشاء حساب على "فيسبوك" للدردشة مع الأصدقاء وتوطيد العلاقات معهم".

وعن السبب وراء ذلك الشرط، قال المتحدث باسم "فيسبوك" إنه "وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون "ماسنجر" يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر "فيسبوك"، لذا رغبنا في تبسيط الإجراءات عليهم".

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تسعى فيه "فيسبوك" إلى دمج تطبيقات التراسل الثلاثة الخاصة بها، "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستعرام"، ودعمهم جميعا بتقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية"، وتوحيد البنية التحتية الخاصة بها.