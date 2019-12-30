سر امتناع محمد منير عن الغناء في رأس السنة

أعلن المطرب المصري، محمد منير، اعتذاره عن عدم إحياء حفل ليلة رأس السنة، غدا الثلاثاء، على أن يتم تأجيله إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وكشف منير أنه لن يتمكن من إحياء الحفل، بسبب إصابته بوعكة صحية، وذلك عبر بيان له، على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظرا لإصابتي بوعكة صحية، فقد تقرر تأجيل الحفل، علي وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان من المقرر أن يحيي محمد منير حفله في ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق في منطقة القطامية، في العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن آخر حفلات محمد منير، كان داخل نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحضور الآلاف من جماهيره.

وغنى محمد منير مع جمهوره، وهو جالسا على كرسي بمسرح الحفل، الذي بدأ الغناء فيه بأغنية "هيلا هيلا"، وسط حالة من البهجة بين جمهور الحفل.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها منير بالغناء على كرسي، إذ كانت الأولى خلال إحيائه حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في 1 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ ظهر في بداية الحفل واقفا وقام بتحية جمهوره، الذي استقبله بالتصفيق والهتاف الحاد له.