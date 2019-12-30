هكذا وصف ممثل كوميدي تعاونه الفني الأول مع هيفاء وهبي... فيديو

تحدث ممثل كوميدي مصري، عن تجربة تعاونه الفني الأولى، مع الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وذلك في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا".

ووصف الممثل مصطفى خاطر، وهو أحد أبطال عروض "مسرح مصر"، هيفاء وهبي بأنها "عسل"، مضيفا أنه عندما تعاقد على بطولة الفيلم، كان يدرك جيدا كيفية العمل معها، وذلك بفضل وجود "كيميا حلوة" بينهما، بحسب تعبيره، وفق تصريحاته لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي".

وعلى الرغم من خلفيته الكوميدية، فإن مصطفى خاطر نفى في لقائه التلفزيوني، انتماء فيلم "أشباح أوروبا" إلى نوعية أفلام الكوميديا.

وفيلم "أشباح أوروبا" من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وهو من تأليف كريم ‏فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ‏ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي‎.

يشار إلى أن الفيلم هو ثالث تجارب هيفاء وهبي السينمائية، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف، وفيلم "حلاوة روح" للمخرج سامح عبد العزيز.