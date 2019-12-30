تطبيق "واتسآب" يزف أخبارا سيئة لبعض الهواتف بداية العام الجديد

أعلن تطبيق "واتسآب"على الهواتف النقالة أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تطبيق "واتسآب" أكد في بيان وقال "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ”ويندوز فون“ بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019".

وأضاف البيان،"واتسآب سيتوقف أيضًا عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة "آيفون" في الأشهر المقبلة".

وكما أشار البيان إلى أنه، اعتبارا من 1 فبراير/ شباط المقبل، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات "أندرويد 2.3.7" أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وفي الوقت نفسه، ستتوقف أجهزة "آيفون" التي تعمل على نظام التشغيل "أي أو إس 8" والإصدارات الأقدم من القدرة على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 من فبراير المقبل.