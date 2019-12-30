رصد معركة حامية بين حيواني كنغر... فيديو

رصدت سيدة في شرق أستراليا، معركة حامية ساخنة بين اثنين من حيوانات الكنغر.

وكانت ليز مانسون تزور ابنتها في بريسبن، عندما شاهدت المعركة التي بدت وكأنها مباراة في الملاكمة.

يذكر أن المعارك بين حيوانات الكنغر أمر شائع بين الذكور، من أجل الظفر بأنثى لهدف التزاوج.