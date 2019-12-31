تعرف على أجمل 10 مدن تتنافس في إحياء رأس السنة... صور

تعد ليلة رأس السنة ليلة مميزة في أغلب دول العالم، حيث يجتمع الناس في أنحاء العالم مع العائلة أو الأصدقاء للاحتفال برأس السنة، في كل بلد على طريقته الخاصة، وعند كل شعب حسب عاداته وتقاليده.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لأجمل الأماكن التي تحتفل بمناسبة رأس السنة، ففي مختلف العواصم العالمية هناك أجواء مشتركة، تتمثل في الموسيقى الصاخبة والألعاب النارية، ولكن تتفرد كل عاصمة بلمسة معينة تصبغ الاحتفال بهويتها الخاصة.

سكوتلندا، إدنبرة

يستمر الاحتفال برأس السنة في إدنبرة أربعة أيام متتالية، وسط أجواء شعبية تعبر عن الحضارة السكوتلندية، بالإضافة إلى الكثير من الموسيقى والألعاب النارية.

#Edinburgh's New Year's celebrations last 3 days and end in a polar plunge. https://t.co/6gqjbMi3zU pic.twitter.com/eSHAgg9VYZ — AFAR Media (@AFARmedia) December 22, 2019

ألمانيا، برلين

تشتهر برلين بعدد البارات المنتشرة في شوارعها، حيث يتم الاحتفال برأس السنة بعروض موسيقية هادئة، ولكن حجز الأماكن في البارات يجب أن يتم في وقت مبكر من العام، قد يصل إلى بضعة أشهر.

Oh little town of Torún, Poland. We had heard that you were beautiful & filled with Gothic & Hanseatic architecture. How true that is.



Great choice for a New Year’s Eve escape from Berlin. pic.twitter.com/DvzixDoopC — Uncornered Market - Dan & Audrey (@umarket) December 30, 2019

أستراليا، سيدني

تتمتع سيدني بميزة كبيرة كونها أول عاصمة تدخل العام الجديد، وتشتهر أيضًا بعرض ضخم للألعاب النارية بالقرب من جسر ميناء سيدني ودار أوبرا سيدني.

Threat Of Wildfires Not Enough To Cancel Sydney's New Year's Eve Fireworks https://t.co/9Ya3ZZi3xs pic.twitter.com/P1hpPO5E56 — Darshan (@Darshan8970962) December 30, 2019

أيسلندا، ريكيافيك

يبدأ سكان ريكيافيك احتفالاتهم بالعام الجديد بالألعاب النارية قبل بداية العام بساعات، وسط أجواء احتفالية تستمر طوال الليل حتى ساعات الصباح.

الولايات المتحدة، نيويورك

يجتمع ملايين الأمريكيين كل عام في ميدان التايمز في العاصمة الأمريكية نيويورك للاحتفال برأس السنة، وتتميز الاحتفالات بعدد النجوم الهائل، التي تتواجد فيها كل عام.

اليابان، طوكيو

يخرج في كل عام راهب من معبد يوكوهاما في طوكيو، ممسكا بعصاه، ويرن جرس المعبد 108 مرات، ليطهر الحضور من 108 ذنوب دنيوية حسب اعتقاد الشعب الياباني، ويرسلهم الراهب بدون ذنوب قدر الإمكان.

Where to welcome the new year with a bang – Tokyo's best countdown parties, gigs and shows. We've got December 31 2019 sorted. https://t.co/7orYSpCmwL pic.twitter.com/7j82sVOSIo — TimeOutTokyo (@TimeOutTokyo) December 14, 2019

المملكة المتحدة، لندن

يعتبر توقيت غرينتش المعيار الذي يتم من خلاله قياس الوقت في جميع المناطق الزمنية في العالم، لذلك من المنطقي أن ساعة "بيغ بن" هي رمز ليلة رأس السنة البريطانية، وتنطلق الألعاب النارية على طول نهر التايمز، ويتم بيع تذاكر الحضور في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

New Year’s Eve is finally upon us! Who’s excited for London’s dark night sky to be illuminated by a gorgeous array of fireworks? pic.twitter.com/qK7nW7abrS — Central-London-Apts (@CentraLondonApt) December 30, 2019

البرازيل، ريو دجينيرو

يلتقي ما يقدر بنحو مليوني شخص في واحد من أشهر الشواطئ في العالم للحفلات طوال الليل، فعلى شاطئ "كوباكابانا" يركض جميع الحضور إلى الماء بعد إعلان الدخول في العام الجديد.

Fireworks over Copacabana Beach in Rio de Janeiro on New Years Eve #travel #newyear #travelphotography pic.twitter.com/K8iKI5NTJL — Rhonda Albom (@RhondaAlbom) December 30, 2019

روسيا، موسكو

يجتمع ملايين الروس في الساحة الحمراء منتظرين قدوم العام الجديد، وتتزين المدينة بالكامل بزينة الأعياد، ولا سيما المعالم الرئيسية في الساحة، كقصر الكرملين وكنيسة القديس باسيل التي تعتبر رمز المدينة، وعند إعلان قدوم العام الجديد تنطلق الاحتفالات والألعاب النارية في مشهد رائع يزين سماء العاصمة الروسية.

Фестиваль года "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 13 декабря 2019 по 12 января 2020.



Целый месяц на площадках в центре города, округах и парках будем праздновать Новый год и Рождество

... 🎄❄ pic.twitter.com/DuBMsqwmfI — ✗นтթыйЁж (@slyhedge) November 5, 2019

الإمارات العربية المتحدة، دبي

يعتبر رأس السنة الوقت المثالي للاستمتاع بمدينة دبي، حيث يمكن رؤية الألعاب النارية في جميع أرجاء المدينة، لكن أفضل المناظر تأتي في الحفلات التي تقام في ناطحات السحاب الشاهقة في المدينة. واشتهرت دبي في الآونة الأخيرة بالألعاب النارية التي تنطلق في محيط "برج خليفة" أعلى برج في العالم، في واحد من أكبر عروض الألعاب النارية حول العالم.