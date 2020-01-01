منحوت عملاق اكتشفه طيار من الجو يحير العلماء منذ عقود.. صور وفيديو

أكدت ناسا أن منحوت "ماري مان" هو واحد من أكبر أسرار الفن الحديث حول العالم، والذي لهذه اللحظة لم يعرف من قام بنحته على الأرض لمسافة هائلة يمكن رؤيتها من الفضاء في أستراليا.

واكتشف المنتحوت الهائل بالصدفة، وقد نقش على سطح الأرض في عام 1998 عندما رصده طيار من الجو، ولم يعرف لهذه اللحظة من قام بنحته على امتداد هذه المسافة الشاسعة من الأرض وبهذه الدقة المذهله.

ويبلغ طول المنحوت 2.6 ميل، وهو لصياد من السكان الأصليين، من بلدة ماري والذي حمل المنحوت اسمها "ماري مان" (رجل ماري) ولا يزال هذا السر يحير العلماء إلى يومنا هذا.

وبحسب "سي إن إن" فقد قرر رجل الأعمال ديك سميث، ومؤسس "ديك سميث للإلكترونيات وديك سميث فودز" حل هذا اللغز في عام 2016، وأسس فريقا للعمل على ذلك، وعمل لدة عامين، لكن صدم باحترافية هذا العمل وصعوبة تنفيذه، لذلك رصد مكافأة قدرها 5000 دولار أسترالي (3،712 دولارا) لأي شخص لديه معلومات تتعلق بمن قام بهذا المنحوت الهائل، لكن لم يحصل على أي أجوبة.

واكتسب المنحوت "Marree Man" حياة جديدة في عام 2016 عندما قامت مجموعة من بلدة ماري التي تحمل الاسم نفسه للشخصية برسم الخطوط لمنع المنحوت من التلاشي بسبب التآكل.