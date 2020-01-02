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18:55 02 يناير/ كانون الثاني 2020
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    المطرب المصري بهاء سلطان

    مفاجأة بشأن المطرب المصري "الغائب" بهاء سلطان

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    فجر المنتج المصري، نصر محروس، اليوم الخميس، مفاجأة سارة لكل محبي المطرب المصري الغائب، بهاء سلطان، مع مطلع العام الجديد 2020.

    وأعلن محروس في بيان له، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، عن إنهاء أزمته مع بهاء سلطان، والتي كانت سببا في غيابه عن الغناء لمدة 8 سنوات.

    وأوضح المنتج الشهير أن إعلانه جاء استجابة لنداء مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، إسعاد يونس، وذلك بعد استضافتها لبهاء سلطان في ليلة رأس السنة.

    وقال نصر محروس في بيانه: "نداء مدام  إسعاد يونس لي في برنامج "صاحبة السعادة" فوق راسي واعتز به جداً لأنها فعلا أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا إللي بحبه... وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا إننا هنتقابل قريب..وإن شاء الله يحصل كل خير ونصل إلى حل.على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

     

    وكانت إسعاد يونس، حاولت في برنامجها "صاحبة السعادة"، الثلاثاء، أن تحل الخلاف القائم بين بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، لتوجه رسالة إلى الأخير، هي "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، وإللى جاي مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".

    وأردفت: "صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى". وختمت حديثها: "وحياة السنة الجديدة حرام الصوت ده يقعد في البيت".

    وبدأ خلاف بهاء سلطان ونصر محروس، بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" لسلطان من قبل شركة محروس، لتنتقل لساحات المحاكم، إذ يطالب المنتج الشهير على إثرها بضرورة دفع الشرط الجزائي، وقيمته 1.5 مليون دولار، ليعترض سلطان ويقدم على رفع دعوة قضائية ضد محروس، لتستمر الأزمة بين الطرفين على مدار 8 سنوات.

    وعقب انتهاء عرض لفاء بهاء سلطان في "صاحبة السعادة"، ومع أول أيام العام الجديد، أمس الأربعاء، احتل هاشتاغ "#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان"، الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، إذ طالب مستخدموه بضرورة حل المشكلة بين الطرفين لعودة نجمهم المفضل للساحة الفنية من جديد.

    يشار إلى أن نصر محروس ساهم في اكتشاف العديد من أبرز المواهب الغنائية في العالم العربي، منها بهاء سلطان وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

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