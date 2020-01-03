بعض الدول طلبت بيانات المستخدمين... أول رد من "تيك توك"

أعلن التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، تلقيه عدد من الطلبات من حكومات لأجل الحصول على بيانات المشتركين، خلال النصف الأول من عام 2019.

وفي رسالة طمأنة للمستخدمين، أكد القائمون على التطبيق، تعاون "تيك توك" مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مشددا على احترام خصوصية مستخدمي المنصة في الوقت نفسه، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".

وصرح إريك إبستاين، مدير السياسة العامة في " تيك توك "، أن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية.

وأكد "تيك توك" قيامه في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى، إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.

يشار إلى أن التطبيق المملوك لشركة "بيتي دانس" الصينية، كان قد تعرض لضغوط في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ما اعتبرته واشنطن تهديدا محتملا من المنصة للأمن القومي الأمريكي.

وجاءت الهند على رأس الدول التي طلبت بيانات خاصة بالمستخدمين، ووصل الرقم خلال الفترة الآنفة الذكر إلى 143 طلبا، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط، وتابعتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، إذ طلبت معلومات بشأن 255 حسابا، وأوردت الشركة أن 86 في المئة من تلك الطلبات التمست تقديم معلومات، حسبما نشر موقع "إن بي سي نيوز".