اتهام نجمة "كابتن أمريكا" بقتل والدتها

تواجه ممثلة شاركت في بطولة فيلم "كابتن أمريكا" الأول، اتهاما جنائيا بقتل والدتها طعنا في ولاية كانساس.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الممثلة مولي فيتزجيرالد صاحبة الـ38 عاما، اعتقلت الثلاثاء الماضي في مدينة أولاث بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية، تعني أن الجريمة اقترفت عمدا بسوء نية، لكن دون سابق إصرار وترصد.

المجني عليها هي والدة الممثلة باتريشيا فيتزجيرالد صاحبة الـ68 عاما، والتي تم العثور على جثتها داخل منزلها.

وحدد القضاء كفالة بمقدار 500 ألف دولار للإفراج المشروط عن الممثلة المسجونة.

ولا يزال الغموض يكتنف الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، وتفاصيلها.