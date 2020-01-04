سقوط 4 ضحايا... رجل يرتكب جريمة بشعة لصنع معطف

اعترف مواطن أمريكي في ولاية كنتاكي، بارتكابه جريمة بشعة أسفرت عن سقوط أربع ضحايا، فقط لرغبته في صناعة معطف.

وزعم الرجل أنه قام بسلخ أربعة كلاب لجيرانه، من أجل صنع معطف لتوجه له اتهامات بتعذيب حيوانات.

وتم توقيف جوناثان دي واتكينز صاحب الـ38 عاما، بعدما أبلغ أحد الجيران السلطات بالأمر، بحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية.

وقال الجار إن واتكينز جاء إلى منزله وطلب سيجارة وكانت الدماء تلطخ ملابسه، وعندما سأله عن مصدر الدماء قال له إنه كان يسلخ الكلاب.

وقال الجار للشرطة إنه فقد كلبين، كما أن هناك جار آخر فقد كلبين أيضا.

وفور تلقي البلاغ، توجهت قوات الشرطة لمنزل واتكينز، لتعثر على سكين وملابس ملطخة بالدماء.

وباستجوابه، قال واتكينز: "أصنع لنفسي معطفا من الكلاب"، موضحا أنه قام بطعن الكلاب وسلخها.

وأمرت المحكمة باحتجاز جوناثان دي واتكينز دون كفالة، وإجراء فحص نفسي له.