بعد "لا شيء يدوم للأبد"... تعليق لافت من أحمد فهمي إلى زوجته هنا الزاهد

داعب الممثل المصري، أحمد فهمي، زوجته، الممثلة المصرية، هنا الزاهد، بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لفت انتباهه.

وقالت "الزاهد" في منشورها باللغة الإنجليزية: "لا شيء يدوم للأبد"، ليمازحها زوجها بسؤال إن كانت حصلت على الطلاق منه دون علمه.

ولاقى تعليق أحمد فهمي لزوجته هنا الزاهد تفاعلا من جانب أصدقائها، وتمنوا ألا يحدث انفصال بينهما أبدا، لتقرر الممثلة الرد على زوجها مازحة: "إرحمني ده أنت حقنة".‏

وسبق دعابة الزوجان لبعضهما البعض، مشاركة هنا الزاهد صورة لها عبر "فيسبوك" مع أحمد فهمي، احتفالا برأس السنة، وبدء العام الميلادى الجديد، والتي شبهته فيها بـ"القرد".

ومازحت هنا زوجها أحمد فهمي، وكتبت تعليقا على الصورة: "سنة ميلادية سعيدة يا قردي، شكلك كفتة باللبن".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما في 11 سبتمبر 2019.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.