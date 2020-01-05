نانسي عجرم تعتزل مؤقتا

كشفت تقارير أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ستعتزل إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية "إل بي سي" اللبنانية.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jan 1, 2020 at 12:58pm PST

ومن المتوقع أن تستأنف نانسي عجرم نشاطها الفني في شهر فبراير/ شباط المقبل، بإحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن نانسي عجرم شاركت، أمس السبت، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطرب اللبناني، عاصي الحلاني.

View this post on Instagram بتمنالكن سنة كلها حب❤️ A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jan 1, 2020 at 1:38am PST

واختتمت نانسي عجرم حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "بدنا نولع الجو" التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور، الذى حضر مبكرا لحضور الحفل، الذي قدمت فيه نانسي أغانيها الشهيرة، منها "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيي عيش إلا معك"، "أخاصمك آه"، "بتفكر في إيه"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".