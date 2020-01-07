خطوات تعينك على مواجهة الابتزاز الجنسي عبر "فيسبوك"

يتعرض الكثير من الأشخاص بشكل يومي، للابتزاز عبر التهديد بنشر رسائل أو صور أو مقاطع فيديو حميمية تخصهم عبر "فيسبوك".

وأعلنت شركة "فيسبوك"، عن التعاون مؤخرا مع مبادرة الحقوق المدنية على الإنترنت ومنظمة "ConnectSafely" غير الربحية، لمساعدة الأشخاص في العثور على الدعم واتخاذ الإجراء الصحيح في حال التعرض لهذا النوع من الابتزاز.

وفي حال التعرض للابتزاز الجنسي، يجب التصرف على النحو التالي...

حفظ الأدلة

يجب الاحتفاظ بدليل للتهديد الذي تواجهه، ويمكنك القيام بذلك من خلال حفظ لقطة لشاشة جهازك تظهر الرسائل أو الصور مع ظهور صورة واسم الشخص الذي يهددك.

إبلاغ السلطات

يجب الإسراع بإبلاغ الشرطة، لأن الابتزاز الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون.

إخطار فيسبوك

هذا النوع من الابتزاز يعد مخالفا لمعايير المجتمع التي يتبعها فيسبوك. وفي حال التعرض لهذا الأمر، يجب إخطار فيسبوك بالأمر.

حظر المعتدي

بمجرد حظر أي شخص على "فيسبوك"، لن يكون قادرا بأي شكل على الوصول إلى قائمة أصدقائك كما لن يتمكن من بدء المحادثات معك أو رؤية المحتوى الذي تنشره.