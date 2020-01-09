عقب حوار طريف... بابا الفاتيكان يقبل راهبة

في موقف طريف، قام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بتقبيل راهبة.

وظهر البابا في مقطع فيديو وهو يحيي الحضور أثناء دخوله قاعة الفاتيكان، لتهتف راهبة مطالبة إياه بتقبيلها، ليرد مازحا "ولكنك لن تجذبيني"، مضيفا: "سأقبلك لكن يجب أن تبقي هادئة. لا تجذبيني إليك".

ووعدته الراهبة بعدم جذبه، ليتقدم نحوها ويقبلها على وجنتيها، ويهتف الحشد مشجعا.

وكان البابا فرنسيس قد اعتذر لقيامه بضرب يد امرأة أمسكت يده وجذبته إليها، مؤكدا أنه لم يكن ينبغي له فعل هذا وأنه فقد السيطرة على أعصابه ليقدم "مثالا سيئا".