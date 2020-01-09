أول صور وفيديو من تشييع إيهاب توفيق لجثمان والده

وشارك في تشييع الجنازة، من الفنانين المطربين هشام عباس ومحمد الحلو.
هشام عباس ومحمد الحلو في صلاة الجنازة على والد الفنان #ايهاب_توفيق#مصراوي pic.twitter.com/E6YUKwDOBU— مصراوي (@masrawy) January 9, 2020
بالصور | وصول جثمان والد الفنان #إيهاب_توفيق مسجد السلام استعدادا لتشييع الجنازة @maat_group1 pic.twitter.com/iX6f2EzESP— MAAT GROUP (@maat_group1) January 9, 2020
#فيتو| وصول جثمان والد #إيهاب_توفيق مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة عليه| فيديو— بوابة فيتو (@Vetogate) January 9, 2020
شاهد.. https://t.co/23g3Hy4RS4 pic.twitter.com/PvciFlzgsf
ولقي والد إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق في فيلته الكائنة بمدينة نصر.
وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".
وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.
واندلع حريق هائل، في وقت مبكر من صباح اليوم، في فيلا الفنان إيهاب توفيق.
ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفرعن وفاته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)