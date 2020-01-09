أول صور وفيديو من تشييع إيهاب توفيق لجثمان والده

وصل منذ قليل، جثمان والد المطرب المصري إيهاب توفيق، إلى مسجد السلام بمدينة نصر، في العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة عليه.

وشارك في تشييع الجنازة، من الفنانين المطربين هشام عباس ومحمد الحلو.

هشام عباس ومحمد الحلو في صلاة الجنازة على والد الفنان #ايهاب_توفيق#مصراوي pic.twitter.com/E6YUKwDOBU — مصراوي (@masrawy) January 9, 2020

بالصور | وصول جثمان والد الفنان #إيهاب_توفيق مسجد السلام استعدادا لتشييع الجنازة @maat_group1 pic.twitter.com/iX6f2EzESP — MAAT GROUP (@maat_group1) January 9, 2020

​ولقي والد إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق في فيلته الكائنة بمدينة نصر.

وقال إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني"، بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".

وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.

واندلع حريق هائل، في وقت مبكر من صباح اليوم، في فيلا الفنان إيهاب توفيق.

ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفرعن وفاته.