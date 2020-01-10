يكافح الشيخوخة والسرطان... تعرف على فوائد الشاي الأبيض

لا يحظى الشاي الأبيض بالشهرة التي يحظى بها كل من الشاي الأخضر والأسود، على الرغم من فوائده الكبيرة، حيث يتطلب معالجة أقل من أنواع الشاي الأخرى، الأمر الذي يجعله يحتفظ بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

تعتبر نبتة الكاميليا الصينية مصدر هذا النوع من الشاي، حيث يتم صناعته من براعم وأوراق مختارة بعناية من هذه النبتة.

ما هو الشاي الأبيض

يستخلص هذا النوع من الشاي من نبات الكاميليا، وهو النبات نفسه الذي يصنع منه الشاي الأخضر والأسود، إلا أن طرق معالجته تمنحه الكثير من الفوائد الصحية.

حيث يقدم هذا الشاي كمية أقل من الكافيين الموجودة في النوعيين الآخرين.

كما أن تحضيره لفترة أطول قليلا من أنواع الشاي الأخرى يجعل نكهته قوية، ويوصى باحتسائه دون إضافة الحليب أو الكريمة أو السكر والعسل.

فوائد الشاي الأبيض الصحية

1-غني بمضادات الأكسدة: حيث يعتبر غنيا بنوع من البوليفينول يعرف بـ"الكاتيكين"، وهي جزيئات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة داخل الجسم، تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تحدثه الجذور الحرة.

والجذور الحرة تسبب عددا من الأمراض والظواهر كآثار الشيخوخة وضعف الجهاز المناعي والالتهابات المزمنة، ويقوم "الكاتيكين" بمحاربة هذه الجذور الحرة.

2-يقلل من أمراض القلب: حيث يساعد البوليفينول في التقليل من خطر الإصابة بهذه الأمراض، بقيامه باسترخاء الأوعية الدموية وزيادة المناعة، بالإضافة لدوره في منع الكوليسترول الضار.

3-خسارة الوزن: وجدت دراسة أن مستخلص الشاي الأبيض كان قادرا على تحفيز تحلل الدهون ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة، وكان هذا يرجع إلى حد كبير إلى EGCG.

4-مكافحة السرطان: حيث يتسبب بموت الخلايا في عدة أنواع من سرطانات الرئة، بالإضافة لدوره في قمع خلايا السرطان في القولون.

5-حماية الأسنان: حيث يحتوي على الفلوريد والكاتيكين، الأمر الذي يساعد على تقوية الأسنان ومنع تسوسها.

6-يحمي من هشاشة العظام: أظهرت الدراسات أن الجذور الحرة والالتهابات المزمنة قد تسرع من هشاشة العظام، هذان العاملان قد يؤديان إلى قمع الخلايا التي تساعد على نمو العظام وتعزيز الخلايا التي تكسر العظام.

وعلى العكس من ذلك، فقد ثبت أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأبيض يحارب عوامل الخطر هذه.

7-مكافحة شيخوخة الجلد: اكتشف العلماء أن تطبيق مستخلص الشاي الأبيض على الجلد ساعد في الحماية من الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية.