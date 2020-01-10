النجمة شارون ستون تكشف الفرق بين بوتين وترامب

وقالت الممثلة التي وصفت بوتين وترامب بأنهما "مختلفان تماما": "أعتقد أن بوتين بطريقته في الحكم هو زعيم قوي لبلاده".
“There are no sex symbols any more”— Sharon Stone (@sharonstone) January 9, 2020
Cover • February issue • TY @GQ_Germany and team.
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Photographer: #BranislavSimoncik
Hair: @giannandrea1
Makeup: #JoBaker
Style: #ParisLibby pic.twitter.com/nu5eo1ViVk
وأشارت ستون إلى أن الرئيس الروسي يحب البلاده، ويسعى لتحقيق مصالحها، بينما ترامب في رأيها "متهور" لا يحترم منصبه.
في الوقت نفسه، أعربت الممثلة عن شكوكها في إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات العام الحالي.
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