الكشف عن نقاط الضعف في تطبيق "تيك توك"

كان تطبيق "TikTok" يحمل عددًا من نقاط الضعف التي يمكن من خلالها الوصول إلى حسابات المستخدمين والمعلومات الشخصية لهم، وقالت شركة "تشيك بوينت ريسيرش" للأبحاث إنه تم تحذير الشركة أساسا من التهديدات، وأصدرت تحديثًا مناسبًا.

وكان يمكن اختراق الحسابات بسهولة عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط ملغومة للضحايا، وعندما ينقر المستخدم على هذا الرابط، يمكن لمجرمي الإنترنت أن يستحوذوا على حساب "TikTok" الخاص بالضحية. وبعد ذلك، يمكنهم حذف مقاطع الفيديو من حسابه، وتنزيل مقاطع الفيديو غير المصرح بها باسمه.

وتقول التقارير: "أبلغت شركة "Check Point Software Technologies" مطوري "TikTok" عن نقاط الضعف الموجودة، ولقد تم بالفعل إصدار تحديث يتيح للمستخدمين استخدام تطبيق TikTok بأمان".

وعلق رئيس "تشيك بوينت": "يبحث المهاجمون عن نقاط الضعف في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعية لأنها مصدر للبيانات الشخصية، وينفق المجرمون الكثير من المال ويبذلون جهودًا كبيرة للحصول على هذه المعلومات السرية، ومع ذلك يعتبر معظم المستخدمين أنهم محميون من قِبل التطبيق الذي يستخدمونه".

ويعتبر "TikTok" أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بين الشباب، والتي تتيح إنشاء مقاطع فيديو موسيقية قصيرة، وإجراء عمليات البث المباشر، وتبادل الرسائل كباقي وسائل التواصل الاجتماعي".