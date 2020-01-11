الثلوج تكسو شمال السعودية.. فيديو وصور

شهدت منطقة تبوك شمالي السعودية، تساقطا للثلوج، يعود إلى منخفض جوي حاد تم تصنيفه من الدرجة الثالثة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج بالقرب من الحدود مع الأردن.

من يلوم الثلج لا غطى الشمال

من بياض قلوبهم جاهم شبيه



علقان ،، تبوك pic.twitter.com/m3EGqgM0ns — ابو ياسر (@WiCZ3aGqv2Dyw7T) January 10, 2020

ويضرب المنطقة منخفضا جويا، يتمركز داخل الأراضي السورية، صنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

شمال تبوك يوم الجمعه

15/5/1441



ثلوووووج⛄🌨️😲 pic.twitter.com/JmxlLJQv1Z — هيف القحطاني (@gMuFKhAWfnLvLTH) January 10, 2020

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمطار هطلت الأربعاء، وصاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك والقرى المجاورة له شملت هجرة النقيب وسمينة والبيضاء والركيه.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب السعودية.