الثلوج تكسو شمال السعودية.. فيديو وصور

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج بالقرب من الحدود مع الأردن.
من يلوم الثلج لا غطى الشمال— ابو ياسر (@WiCZ3aGqv2Dyw7T) January 10, 2020
من بياض قلوبهم جاهم شبيه
علقان ،، تبوك pic.twitter.com/m3EGqgM0ns
ويضرب المنطقة منخفضا جويا، يتمركز داخل الأراضي السورية، صنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.
شمال تبوك يوم الجمعه— هيف القحطاني (@gMuFKhAWfnLvLTH) January 10, 2020
15/5/1441
ثلوووووج⛄🌨️😲 pic.twitter.com/JmxlLJQv1Z
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمطار هطلت الأربعاء، وصاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك والقرى المجاورة له شملت هجرة النقيب وسمينة والبيضاء والركيه.
شوفوا تبوكنا حرفياً أجواء جميلة ☃️❄️ #تبوك pic.twitter.com/fLKCODAgIv— مذنب . (@_m4nb_) January 11, 2020
وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب السعودية.
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