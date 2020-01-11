شاب يطلب الزواج من صديقته بطريقة خيالية... فيديو

خطف مخرج سينمائي قلوب المستخدمين بطريقة طلب يد صديقته للزواج، حيث اخترق فيلم ديزني وقدم عرضا ساحرا لا يحدث إلا في القصص الخيالية.

واقترح الشاب لي لويخلير على صديقته الذهاب لمشاهدة فيلمها المفضل "الأميرة النائمة" في مسرح صغير، ولم تكن صديقته تعلم أن مفاجأة كبيرة تنتظرها.

ثم اخترق الشاب الفيلم لتبدو الشخصيات الرئيسية شبيهة له ولها، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تنظر إلى الأميرة التي تشبهها وهي مندهشة جدا وبعد قليل بدا وجه الأمير وهو يشبه صديقها.

For 6 months I worked with @Yours_True_Lee to execute the Sleeping Beauty proposal of his high school sweetheart’s dreams 💍💕 Check out the full video here:https://t.co/3C6z2P0rdC#SleepingBeautyProposal #CharacterDesign #Animation pic.twitter.com/cLEMzmFNH6 — Kayla Coombs (@KaylaJCoombs) January 10, 2020

وعندما أحست الفتاة أن شيئا غريبا يحدث ظهر الأمير من الفيلم وكأنه يلقي خاتم الخطوبة إلى المسرح وتظاهر الشاب أنه التقطه ثم وقف على ركبته لطلب يد حبيبته.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lee Loechler (@yours_true_lee) 27 Дек 2019 в 7:49 PST

وقال الشاب: أحبك من كل قلبي، بما في ذلك البطينين والشرايين والصمامات، هل تقبلين أن تعيشي معي بسعادة طوال حياتنا؟ ولم تستطع الفتاة كبح مشاعرها.

وكشف الشاب فيما بعد أنه عمل لمدة ستة أشهر مع رسام لعرض نهاية بديلة لفيلم "الأميرة النائمة".