أمريكي ينجو بعد أن بقي في البرد القارس لعدة أسابيع... فيديو

أنقذت شرطة ألاسكا الأمريكية رجلاً فقد منزله إثر حريق واضطر للعيش في البرد القارص لمدة 23 يوما في منطقة نائية.

استجابت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة يوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني لطلب التحقق من حالة الأمريكي تايسون ستيل البالغ من العمر 30 عامًا والذي كان يعيش في منطقة نائية ولم يعرف أحد عنه شيئا لعدة أسابيع.

وقالت الشرطة: "احترق منزله في الغابة في منتصف ديسمبر/كانون الأول ونفق كلبه جراء الحريق، وبعد فقدان المنزل، بقي بلا مأوى لمدة 23 يومًا عند درجة حرارة تحت الصفر".

في وقت سابق، ضل أحد سكان ولاية كوينزلاند الأسترالية طريقه وقضى أربعة أيام يتجول في الأدغال دون طعام أو ماء، وأكد رقيب الشرطة، أن الرجل تمكن من النجاة بفضل معرفته الجيدة لخصائص الطبيعة المحلية ما ساعده في تجنب خطر التماسيح.