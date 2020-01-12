بيع واحدة من أشهر سيارات المطاردات في تاريخ السينما بـ"سعر خيالي"

بيعت السيارة التي ظهرت في مشهد المطاردات الشهير من فيلم الستينيات "بوليت"، من بطولة الممثل الأمريكي الراحل، ستيف ماكوين، في مزاد علني بسعر خيالي.

وتم بيع سيارة "فورد موستانغ جي تي"، من الفيلم الذي أنتج عام 1968، مقابل 3.4 مليون دولار، وذلك في مزاد "ميكوم السنوي" للسيارات الكلاسيكية، والذي أقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتتميز السيارة بمحرك أعيد إصلاحه، مزود بـ8 أسطوانات، فضلا عن قوة تبلغ أكثر من 300 حصان.

Ford Mustang driven by Steve McQueen in 'Bullitt' sells for $3.4 million https://t.co/ybucu5x79D pic.twitter.com/aMvPe2S9wm — Reuters (@Reuters) January 11, 2020

وتبلغ قيمة أي سيارة "فورد موستانغ جي تي" من العام 1968 بمحرك بـ8 أسطوانات حوالي 70 ألف دولار، وذلك في حال كانت بحالة جيدة، بحسب دليل أسعار "هاغرتي" للسيارات الكلاسيكية.

ونالت سيارة فورد "موستانغ جي تي" في مشهد مطاردة بفيلم "بوليت"، الذي استمر 11 دقيقة على الشاشة، شهرة واسعة، وكان يقودها ستيف ماكوين.

ويصنف المشهد كـ"أعظم مشهد مطاردة سيارات في تاريخ السينما"، بل وتستوحي العديد من أفلام مطاردة السيارات تفاصيله.