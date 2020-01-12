سامسونغ تحدث طفرة في عالم أقراص "إس إس دي"

ويدعم القرص تأمين البيانات عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات للأصابع.
Samsung announced its portable T7 Touch SSD, with twice the speed as the T5 SSD (our favorite portable drive) and a built-in fingerprint sensor for added security https://t.co/4xlnGk0wkE pic.twitter.com/3NP6mNqTHM— PC Gamer (@pcgamer) January 9, 2020
واعتمدت سامسونغ في القرص على تقنية "إن في إم إي" التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث أية أضرار.
ودمجت الشركة مستشعر بصمة الأصابع في شريط الحالة الـLED والذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.
ويتوفر القرص الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت، وبسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت.
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