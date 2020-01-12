بيع عود رابح صقر بمليون ريال... فيديو

بيع عود الفنان السعودي رابح صقر بمليون ريال (266.500 دولار) في مزاد أقيم على الهواء أمس في ليلة الموسيقار "صقر".

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، خلال الحفل بما قدمه رابح صقر على طول تاريخه الفني.

وأعرب آل الشيخ في مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم صقر، وقال:"اليوم أكرم فنان غالي على قلبي، وموسيقار كبير قدّم الكثير للمملكة العربية السعودية والخليج".

ورافق العود المباع رابح صقر على طول مشواره الفني وألحانه وأغانيه وحفلاته خلال 15 عامًا.

احتضنت العاصمة الرياض مساء أمس حفل تكريم صقر، وسط حضور جماهيري كبير، وغنى فيها صقر أجمل وأشهر أغانيه خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً.

وتضمن الحفل فيلما وثائقيا عن رابح صقر شارك فيه الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، والشاعر الأمير نواف بن فيصل، والملحن سهم وغيرهم من الأسماء المؤثرة على المستوى الفني.

ومن جانبه شكر صقر كل من ساهم وساعد في إنجاح الحفل وقال: "في هذه الليلة أقدم شكري لكل من ساهم خلال مسيرتي الفنية بكل شيء، وعند كل أغنية أفكر بالجمهور كثيراً، لأن إرضاءهم صعب، لذلك أفكر باللحن والكلمة والتوزيع وكل شيء لأجل أن يظهر العمل لائقا بهذه الجماهير التي هي سندي ودائماً معي في حلي وترحالي".

ورابح صقر مغني وعازف وملحن وموزع موسيقي سعودي، ولقُب بـ"موسيقار الخليج".