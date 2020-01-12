تطبيق مصري جديد يعالج الاكتئاب والمشاكل العاطفية

تمكن طالب مصري من تصميم تطبيق جديد يمكن استخدامه من على متجر "غوغل بلاي"، يمكنه مساعدة الأشخاص في التخلص من الاكتئاب والمشاكل النفسية.

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الطالب خالد العناني، بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة أسيوط، استطاع تصميم تطبيق يحمل اسم "دعم"، تم إطلاقه على منصة "غوغل بلاي" الخاصة برفع ومشاركة تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد.

ويتيح التطبيق لمستخدميه طرح مشكلات حياتهم المختلفة والأزمات النفسية، التي يمرون بها، ويمكن لكل من يعاني مشكلة اجتماعية، أو دراسية، أو عائلية، أو عاطفية، أو حتى مشكلة مالية، بحسب الصحيفة المصرية.

ويعتمد التطبيق على قيام الشخص بعرض مشكلته، في صورة مجهولة الهوية للمحافظة على سرية صاحب المشكلة، ثم يتلقى الاقتراحات والحلول والنصائح أو الدعم النفسي والمساندة من المستخدمين الآخرين في التطبيق، الذي يقومون بالرد على مشكلات غيرهم بصورة مجهولة.

وقال مصمم التطبيق خالد العناني، إن تطبيق "دعم" لاقى رواجا واسعا منذ اللحظة الأولى لإطلاقه وبلغ عدد المستخدمين في الأسبوع الأول إلى 500 مستخدم، وتم مشاركة أكثر من 250 مشكلة مختلفة على التطبيق وإرسال حوالي 1500 تعليق على المشاكل المختلفة.

وتابع: "وصلت عدد المحادثات بين الأعضاء لحوالي 700 محادثة، كما بلغ عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي يصل إلى 290 مستخدما".