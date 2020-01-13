شاب يقوم بتحطيم إحدى الحانات في كندا ردا على طرده من عمله... فيديو

تسبب شاب بخسائر تقدر بمبلغ 3000 دولار في مدينة مونتريال، في كندا، عندما قام بتكسير أثاث حانة في المدينة بعد أن طرد من عمله في الشهر الفائت.

ويظهر مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يحطم صنابير البيرة وآلات اللعب والعديد من الزجاجات، ثم هرب من دون أي اشتباك مع العاملين في الحانة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي العام الماضي تم تسجيل العديد من الحالات المشابهة، ووجهت السلطات بعدم التعرض للمخربين وإبلاغ رجال الشرطة فورا.

Vengeful vandal destroys bar with baseball bat after getting banned https://t.co/t34HUj5n2H pic.twitter.com/mg1SXuZrTM — New York Post (@nypost) January 10, 2020

​وهذا ما فعله النادل، حيث عبر صاحب الحانة "Mathieu Malouin"، عن شكره للنادل الذي لم يرد على عنف الرجل واتصل بالشرطة بكل هدوء.

وقال مالوين أن الرجل اعتقل في مطعم ماكدونالدز القريب، رغم أن الشرطة لم تؤكد ذلك على موقعها ولا على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.