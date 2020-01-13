ضبط متهم بسرقة 40 حافلة لنقل الطالبات في السعودية

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المتهم من جنسية عربية، وأنه تم القبض عليه بعد تورطِه في سرقة أكثر من 40 حافلة مخصصة لنقل الطالبات.
#شرطة_منطقة_مكة— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 13, 2020
القبض على مقيم من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات قبل محاولة هربه خارج المملكة. pic.twitter.com/cYaCdxHltz
وكتبت صفحة الإمارة على "تويتر": "القبض على مقيم من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات قبل محاولة هربه خارج المملكة العربية السعودية".
وأرفقت الصفحة صورة للمتهم، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل أو الدوافع، التي قادته لارتكاب الجريمة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه".
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