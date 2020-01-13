ضبط متهم بسرقة 40 حافلة لنقل الطالبات في السعودية

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط متهم بسرقة حافلات مخصصة لنقل الطالبات، قبل محاولته الفرار إلى خارج البلاد.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المتهم من جنسية عربية، وأنه تم القبض عليه بعد تورطِه في سرقة أكثر من 40 حافلة مخصصة لنقل الطالبات.

#شرطة_منطقة_مكة

القبض على مقيم من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات قبل محاولة هربه خارج المملكة. pic.twitter.com/cYaCdxHltz — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 13, 2020

وكتبت صفحة الإمارة على "تويتر": "القبض على مقيم من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات قبل محاولة هربه خارج المملكة العربية السعودية".

وأرفقت الصفحة صورة للمتهم، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل أو الدوافع، التي قادته لارتكاب الجريمة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه".