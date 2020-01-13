وفاة شرطية عقب لحظات من قيامها بتصرف "نبيل"

لقيت شرطية، كانت خارج ساعات عملها، في ولاية كاليفورنيا مصرعها، عقب ثوان من مساعدتها سيدة عجوز سقطت وهي تعبر الطريق.

ووفقا لما نقلته شبكة "Abc" توفيت الشرطية أمبر ليست عن عمر يناهز 41 عاما.

وكانت ليست في سيارتها حين شاهدت سيدة عجوز تسقط أرضا وسط الشارع، لتترجل من مركبتها لمساعدتها.

Today, @LASDHQ is grieving. We are shocked/stunned by the sudden loss of a family member. Amber Leist, a @WHDLASD detective, and 12 year veteran of LASD, was fatally struck by a vehicle in @LACity while assisting others. She was an outstanding detective who lead by example. pic.twitter.com/PcNIlAfTz8 — Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 13, 2020

وعقب تقديم المساعدة للعجوز، وأثناء عودة ليست إلى سيارتها صدمتها سيارة أخرى.

ونقلت الشرطية سريعا إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الخطيرة، بينما لم يهرب السائق الذي صدمها وحاول تقديم المساعدة.

وقال متحدث باسم شرطة كاليفورنيا: "تركت ليست وراءها عائلة وابنين أحدهما يعمل حاليا في البحرية. نريد من عائلتها أن تعرف أننا سنكون دائما في خدمتها".