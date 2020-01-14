شركة سينسي براند اليابانية تحل المشكلة الرئيسية للسيارات الكهربائية... فيديو

وجدت شركة "سينسي براد" اليابانية الحل النهائي لمشكلة الصوت في السيارات الكهربائية، حيث يرى العديد من عشاق السيارات أن مسألة الصوت هي مشكلة حقيقية تمنعهم من الاستمتاع بمواصفات السيارة وأدائها.

تُنتج شركة "سينس براند" اليابانية أنظمة دعم متطورة مخصصة للسيارات اليابانية متوسطة أو حتى الصغيرة، من تويوتا هاي ايس ومركبات دايهاتسو الصغيرة، وكانت الشركة قد أعلنت عن عزمها لحل المشكلة في مطلع العام الماضي، ويبدو أن النتيجة كانت مغرية كما وصفها موقع "arabsauto" المختص بالسيارات.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضح الفارق الكبير في أداء السيارة بعد إضافة أنظمة الدعم الكاملة المعقدة من قبل الشركة على سيارات من شركات يابانية مختلفة.

وأضافت الشركة مجموعة من الأنظمة الداعمة للسيارات الكهربائية، بالإضافة لإضافات شكلية مغرية لعشاق السيارات، وأطلقت الشركة على النظام الداعم اسم نظام LS وتبلغ تكلفته نحو 2000 دولار.

وتم الكشف عن نظام الدعم الكامل للسيارات الكهربائية من قبل الشركة في معرض طوكيو أوتو السنوي، الخاص باستعراض أهم الميزات الحديثة والأنظمة التقنية للسيارات اليابانية.