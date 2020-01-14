عقب جراحة استمرت 8 ساعات... إعادة ذراع لمصاب في حادث مروري بجدة

تمكن أطباء العظام وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية بمجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، من إعادة الذراع اليمنى لمصاب فقدها في حادث مروري.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، قطعت أنسجة الذراع من الأعصاب والشرايين والأوردة والعضلات والأوتار إثر الحادث.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 8 ساعات، شارك فيها كل من أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء جراحة الأوعية الدموية وأطباء جراحة العظام.

وأسهمت سرعة استجابة الأطباء في إيصال الأعصاب والشرايين والأوتار المقطوعة بنجاح.

وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة أن المصاب غادر المجمع الطبي بعد تماثله للشفاء.