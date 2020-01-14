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    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض أزياء ربيع/ صيف 2018 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر/ أيلول 2017

    جيجي حديد محلفة محتملة في محاكمة "متحرش هوليوود" هارفي وينستين

    © AFP 2019 / Miguel Medina
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    قد تكون عارضة الأزياء الأمريكية، من أصول فلسطينية، جيجي حديد، محلفة محتملة في المحاكمة ضد المنتج الأمريكي السابق هارفي وينستين، بتهم التحرش والاعتداء الجنسي.

    وكانت حديد، البالغة من العمر 24 عاما، في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الاثنين، بين هيئة المحلفين المحتملة، والتي تم اختيارها عشوائيا، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    سلمى حايك
    © Sputnik . Екатерина Чеснокова
    منتج سينمائي يرد على مزاعم سلمى حايك بشأن "التحرش الجنسي"
    وصرحت جيجي حديد بأنها تعرف هارفي وينستين شخصيا، كما أنها تعرف الشاهدة المحتملة، الممثلة المكسيكية سلمى حايك، وقالت: "مع ذلك، ورغم معرفتي الشخصية بسلمى وهارفي، أعتقد أنه بإمكاني التعامل مع الحقائق بصراحة". 

    وكانت عملية اختيار المحلفين المحتملين للمحاكمة قد دخلت يومها الخامس أمس الاثنين، ويجب العثور على 12 محلفا محتملا من أجل البدء في المحاكمة، مع 6 مرشحين محتملين بدلاء، وذلك قبل بدء أول مرافعة افتتاحية. 

    ووجهت سلطات أمريكية في مدينة لوس أنجلوس، الثلاثاء الماضي، اتهامات للمنتج السينمائي السابق، هارفي وينستين، بارتكاب جرائم جنسية، وذلك بعد ساعات من مثوله أمام محكمة في نيويورك، لبدء محاكمته في قضية الاغتصاب التي أصبحت قضية محورية لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش.

    وقالت المدعية العامة لمنطقة لوس انجليس جاكي ليسي إن اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 وجهت لوينستين، ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين.

    وواينستين متهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على الأخرى.

    وقالت ليسي "نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما".

    ودفع واينستين (67 عاما) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.

    ورفضت دونا روتونو، وهي محامية الدفاع الرئيسية عن وينستين في نيويورك، التعليق على الاتهامات في لوس أنجلوس، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات، وأحجم جودا انجلماير، المتحدث باسم وينستين عن التعليق.

    وأضافت الاتهامات الجديدة إلى المشاعر المتأججة والتوتر المحيط بمحاكمة واينستين مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الثلاثاء.

    وقال مدعو لوس أنجلوس إن وينستين وامرأة عرفت باسم "جين دو 1"، حضرا مهرجانا سينمائيا في هوليوود في 17 فبراير/ شباط 2013، حسبما جاء في أوراق القضية.

    وبعد أن عادت المرأة إلى غرفتها في الفندق، طرق وينستين بابها فدعته للدخول وبعد حديث قصير هجم عليها واغتصبها، وأضافت الأوراق" "تزعم جين دو 1 أنها أجلت الكشف عن هذا الاعتداء لأسباب من بينها أن المتهم هدد حياتها إذا كشفت الأمر".

    وقالت ليسي إن واينستين يواجه عقوبة السجن لمدة 28 عاما في كاليفورنيا إذا أدين. وأضافت أنه يجري النظر في حالات أخرى لتوجيه اتهامات.

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