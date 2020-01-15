زوجان يصطحبان "مودم" الانترنت في رحلة بعد رفض أبنائهم مرافقتهم... صور

قام زوجان من أستراليا باصطحاب "مودم" الإنترنت معهما في رحلة لمدة يوم إلى "وارنامبول"، المدينة التي تقع على طول طريق المحيط العظيم في فيكتوريا، بعد أن رفض أبناؤهم الذهاب معهما في الرحلة ووصفوها بالمملة.

وقال الأبوين كاسي وكريس إن الأبناء رفضوا فكرة الذهاب في هذه الرحلة فور طرح الفكرة، ففكرا بالطريقة المناسبة التي يجب عقابهم من خلالها.

فقرر كاسي وكريس اصطحاب المودم معهما في الرحلة بدلاً من الأبناء لمنعهم من استخدام الإنترنت في المنزل، وقاما بالتقاط صور تذكارية مع "المودم" على مدار اليوم، سواء في الملعب، أو على الشاطئ، أو في مدينة الملاهي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

Couple whose three kids refused to go on their 'boring' road trip leave thousands in stitches after taking the MODEM with them instead https://t.co/jsIevHZRyA — Daily Mail Femail (@Femail) January 13, 2020

​وقامت الأم بمشاركة سلسلة من الصور التي التقطتها في الرحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت عليها: "المودم يبدو سعيداً جداً في يوم إجازته. أتساءل كيف قضى الأطفال يوم إجازتهم؟".

وقالت كاسي: "قررنا أنا وكريس اصطحاب المودم؛ أكثر فرد يعمل في الأسرة طوال الوقت لقضاء بعض الوقت المستحق خارج المنزل، بدلاً من الأبناء الـ3 غير المقدرين".

وأضافت أن "المودم" قضى يوما رائعا، إذ ارتاح من استخدامه من قبل الأطفال، وأنه كان وقت ممتع حقاً لعدم الاستماع إلى مشاحناتهم المستمرة حول الإنترنت في المنزل.

وحصل المنشور على أكثر من 11 ألف إعجاب، وتمت مشاركتها أكثر من 7800 مرة، ووصف المعلقون على الصور الأبوين بـ"الأبطال"، وقال بعضهم إنهم سيفعلون الشيء ذاته مع أطفالهم إذا رفضوا الخروج معهم.