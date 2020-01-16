وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

غيّب الموت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت ابنتها الفنانة غادة نافع في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، خبر وفاة والدتها.

مهما قولنا مش ممكن نوصف جمال اعمالك وادوارك.

الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.😊

⚘⚘#ماجدة_الصباحي pic.twitter.com/sEWaK7CDMu — AhmedAmin (@AhmedAminNacr) January 16, 2020

يذكر أن ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها "العمر لحظة"، "أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

ولدت ماجدة في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات.

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة #ماجدة_الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما#وداعا_دلوعة_السينما_المصرية pic.twitter.com/YdsqBSx6AJ — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) January 16, 2020

ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة"، "هجرة الرسول"، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما في المجالس القومية المتخصصة.

وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها البقاء لله #ماجدة_الصباحي ربنا يرحمها pic.twitter.com/vAbN24KFbB — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 16, 2020

وتوقفت ماجدة عن الإنتاج وأغلقت مكتبها وشركتها لمدة 10 سنوات كاملة، بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها، حسبما قالت في حوار صحفي، حيث استدانت من البنوك وحاصرتها الديون.