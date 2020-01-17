شاب أمريكي روسي يتسلق الأهرامات... فيديو

نشر الشاب الأمريكي (من أصول روسية) فيتالي زدوروفيتسكي على حسابه الشخصي في "انستغرام" أنه تعرض للسجن في مصر بعد تجربة تسلق الأهرام التي قام بها ونشر تفاصيلها.

فيتالي زدوروفيتسكي، الذي يتابع حسابه نحو 3.1 مليون شخص على "انستغرام" أعلن قبل يومين عبر حسابه أنه سجن في مصر لمدة خمسة أيام لكنه لم يبد ندما عما فعله.

View this post on Instagram A post shared by Vitaly (@kingvitaly) on Jan 14, 2020 at 10:59am PST

ونشر الشاب مقطع فيديو يوثق تجربة تسلق أحد الأهرامات، لقي نحو نصف مليون إعجاب، وأكد أنها كانت تجربة رائعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وينتهي الفيديو بنزوله من سطح الهرم ثم القبض عليه من قبل عناصر الأمن الذين انتظروه في الأسفل ويظهر في لقطة أخرى أثناء ترحيله في عربة الشرطة.

View this post on Instagram A post shared by Vitaly (@kingvitaly) on Jan 16, 2020 at 2:08pm PST

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كينسي ولانسكي (التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي بين ليفربول وتوتنهام) قد نشرت مؤخرا أيضا مقطع فيديو لصعودها قمة الهرم، حيث ظلت هناك لبضع دقائق، قبل أن تنزل وتلقي الشرطة المصرية القبض عليها أيضا.

وكانت السلطات المصرية قد منعت تسلق أي من أهرامات الجيزة كونها أماكن أثرية، وكان آخر من تسلقها قبل العارضة الأمريكية، شاب ألماني في عام 2016، فيما سبقه سائح روسي في عام 2013.