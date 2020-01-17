ملفوفة بعلم مصر... تشييع جنازة الفنانة ماجدة... صور وفيديو

شارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة الفنانة المصرية، ماجدة الصباحي، اليوم الجمعة، من مسجد مصطفى محمود، في منطقة المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم المشيعين للجنازة، ابنة الفنانة الراحلة، غادة نافع، والفنانين، سمير صبري، ودلال عبد العزيز، وعزت العلايلي، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، ومن الإعلاميين، وائل الإبراشي وبوسي شلبي.

وكان جثمان الراحلة ماجدة ملفوفا بعلم مصر، أثناء تشييع جنازتها.

حرص نجوم ونجمات مصر على حضور جنازة الفنانة القديرة #ماجدة_الصباحي، التي شيعت اليوم عقب صلاة الجمعة، في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في مصر.

وحضر عدد كبير من المشاهير، مثل سمير صبري، عزة العلايلي، دلال عبدالعزيز وغيرهم.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/w1tWAvbSN0 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 17, 2020

وولدت عفاف علي كامل الصباحي (الاسم الحقيقي للفنانة ماجدة)، وكان ظهورها السينمائي الأول في فيلم "الناصح" أمام إسماعيل يس، وإخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

تميزت بصوتها الناعم وأدائها المفعم بالمشاعر الدافئة واهتمت بالتعبير عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي، فقدمت أفلام "المراهقات" و"حواء على الطريق" و"الحقيقة العارية".

تجاوز رصيدها الفني 60 فيلما سينمائيا، بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل "السراب" عن قصة لنجيب محفوظ ، و"أنف وثلاث عيون" عن قصة لإحسان عبد القدوس، و"الرجل الذي فقد ظله" عن قصة لفتحي غانم.

أسست شركة إنتاج سينمائي، قدمت من خلالها بعض أفلامها، مثل "هجرة الرسول" و"زوجة لخمسة رجال" و"العمر لحظة" و"جميلة" المأخوذة عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد.

خاضت تجربة إخراج وحيدة في فيلم "من أحب"، الذي أنتجته وأخرجته، وشاركت في كتابته مع صبري العسكري ووجيه نجيب عام 1966.

تزوجت من الممثل الراحل إيهاب نافع، الذي شاركها بطولة عدد من الأفلام، مثل "القبلة الأخيرة" و"النداهة".

حصلت على جائزة النيل بمجال الفنون عام 2016، وهي أرفع جائزة مصرية، وكرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.

وسيقام عزاء ماجدة الصباحي، يوم الأحد، في مسجد مصطفى محمود في المهندسين.