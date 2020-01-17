عادل إمام يعلق على تحويل مصطفى شعبان أحد أفلامه إلى مسلسل تلفزيوني

علق الفنان المصري، عادل إمام، على تحويل الممثل، مصطفى شعبان، واحدا من أشهر أفلامه السينمائية، إلى مسلسل تلفزيوني من بطولته، للعرض خلال شهر رمضان.

وعن قرار مصطفى شعبان بتحويل فيلم "حتى لا يطير الدخان" إلى مسلسل من بطولته، قال عادل إمام: "ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر في اختيار ما يقدمه على الشاشة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكان عادل إمام لعب بطولة فيلم "حتى لا يطير الدخان" في عام 1984، وهو عن قصة للأديب المصري، إحسان عبد القدوس، وتشاركه بطولته الممثلة سهير رمزي.

وتدور أحداث الفيلم، حول الطالب البسيط في كلية الحقوق "فهمي"، الذي يتخلى عن مثاليته، عندما يصطدم بالواقع المرير، ويرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ ويسخرون من فقره، بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته، في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، ويقرر الانتقام من جميع من خذله وهو فقير، بالإتجار في المخدرات.

ومسلسل "حتى لا يطير الدخان" يكتب السيناريو والحوار له، مدحت العدل، وهو من إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته الفنان حسين فهمي.

وكان آخر مسلسلات مصطفى شعبان "أبو جبل"، في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته، نجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسني وعايدة رياض وأحمد خالد صالح.

وانتهى عادل إمام من تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فالنتينو"، خلال الفترة الماضية، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.