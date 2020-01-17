مشتر مجهول يدفع 1.3 مليون دولار للحصول على عملة نادرة... فيديو

بيعت عملة بريطانية نادرة تحمل نقشًا للملك إدوارد الثامن، لشخص مجهول الهوية، مقابل مبلغ غير مسبوق، مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 1.3 مليون دولار، ما يجعلها الأغلى في تاريخ البلاد.

وقالت دار سك العملة الملكية، وهي الهيئة المنوط بها إنتاج العملات المعدنية في المملكة المتحدة، إن العملة التي تعد من بين الأكثر ندرة على الإطلاق، بيعت لأحد هواة جمع الأشياء والذي كان حريصًا على الحصول عليها، لكنها لم تفصح عن هويته.

Sourced and authenticated by our Collector Services Team, the 1937 Edward VIII Sovereign has broken British coinage records after being sold to a private collector for £1 million. Discover one of the world’s rarest and most collectable coins >> https://t.co/UsZ6bC7Kd8 pic.twitter.com/mpsdrH6Y0x — The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 17, 2020

​وترجع الأهمية التاريخية للعملة إلى تنازل إدوارد الثامن عن العرش في ديسمبر/ كانون الأول عام 1936، عقب أشهر من اعتلائه السلطة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تداول أي عملة معدنية تحمل صورته.

هذه العملة هي واحدة من ست قطع مشابهة صدرت بشكل تجريبي، وبيعت من قبل في عام 1984 مقابل 40 ألف جنيه إسترليني، ثم أعيد بيعها مرة أخرى خلال مزاد علني في لندن مقابل 516 ألف جنيه إسترليني عام 2014.