استبدله بأصناف يحبها... ترامب يلغي "الأكل الصحي" من المدارس

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض المعايير الصحية لوجبات الغذاء في المدارس والتي وضعتها ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق.

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تتيح وزارة الزراعة الأمريكية حرية أكبر للمدارس لاختيار نوع الطعام الذي يوفروه للطلاب.

ولن يتم تقييد المدارس بالكميات المفروضة من الخضراوات والفواكه وفقا لخطة ميشيل أوباما، بينما ستتيح لهم توفير البيتزا وشطائر البرغر والبطاطس المقلية، كونها الوجبات التي يفضلها ترامب.

يذكر أن الوكالة المسؤولة عن إدارة البرامج الغذائية، تمد ما يقرب من 30 مليون طالب في 99 ألف مدرسة أمريكية بالغذاء.

ولطالما سعت بعض القطاعات الغذائية الضخمة، مثل قطاع زراعة البطاطس، إلى تغيير المعايير الموضوعة في ظل إدارة أوباما، التي فرضت مزيدا من أطعمة الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات في الوجبات المدرسية، لكونها مأكولات صحية.

وسبق لإدارة ترامب انتقاد الأطعمة التي أقرتها ميشيل أوباما في المدارس، مثل الخبز الأسمر والأرز الأسمر، مشيرة إلى أن طلبة لمدارس يمتنعون عن تناوله، ليكون مصيره حاويات النفايات.