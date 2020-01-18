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    تطبيق ذكي يساعد على الكشف المبكر لإصابة الأشخاص بسرطان الجلد

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    تمكن شاب بريطاني من التعرف بإصابته، بمرض سرطان الجلد، وذلك باستخدام تطبيق للهاتف "سكان فيزيون".

    ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب جيسون شيريدان، (31 عاما) قد لاحظ وجود الشامة على ذراعه الأيسر لأول مرة في عام 2018، وبعد مرور عام كامل على ملاحظته للشامة، وجد لونها يتحول للون الوردي، وأصبح عرضها 1 سم، لكنه مع مرور الوقت وتحول الشامه لهذا اللون قرر استخدام تطبيق للهاتف بدلا من الذهاب للطبيب.

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    © Photo / truthseeker08
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    وقرر جيسون استخدام تطبيق "سكين فيزيون" skin vision قبل الذهاب إلى الطبيب.

    وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق، أخبره بالفعل أن الشامة الموجودة بذراعه علامة على إصابته بسرطان الجلد، وعليه سرعة الحصول على المساعدة الطبية.

    يقول جيسون إن التطبيق أنقذ حياته وأنه محظوظ باكتشافه المرض في بداياته، مضيفا أنه كان يحرص دائما على وضع الكريمات الواقية من الشمس بسبب بشرته الدهنية، ولهذا لم يفكر أبدا في احتمالية إصابته بمرض سرطان الجلد، وليس لعائلته أي تاريخ مرضي، لذلك كان في حالة من الصدمة الشديدة عندما أكد له طبيب الأمراض الجلدية أنه مصاب بسرطان الجلد في مرحلته الأولى.

    وخضع جيسون لعملية جراحيه لإزالة الشامة واستغرقت 40 دقيقة كاملة، وبعد تحليلها تم الاتصال به وإخباره أنه مصاب بسرطان الجلد من المرحلة الأولى، وأنه بإزالة الشامة التي كانت عبارة عن ورم ميلاني، لم ينتشر المرض في بقية جسده، وأن الآثر السلبي جراء هذا سيكون الندبة التي خلفتها الجراحة على ذراعه الأيسر.

     ويعتبر تطبيق Skin vision من أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يلتقط صورا للحالات المرضية مثل الشامات والبقع الجلدية المعروضة عليه ويحللها ويعطي صاحبها النتيجة، حيث يتحقق ويفحص شكل وأبعاد الشامات ويصنف مدى خطورة الحالة.

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    الكلمات الدلالية:
    سرطان الجلد, هاتف, تطبيق ذكي, بريطانيا
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