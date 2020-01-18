تسجيل
19:51 18 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    المخرجة السعودية هند الفهاد

    المخرجة السعودية هند الفهاد: مشاركة السعوديات في السينما يثري الأعمال الفنية

    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104410/24/1044102418.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202001181044102469-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-/

    قالت المخرجة السعودية هند الفهاد، إن التجربة التي تقدمها في مهرجان "البحر الأحمر" تختلف عن التجارب السابقة من حيث المضمون وظروف التصوير.

    وترى الفهاد في حوارها لـ"سبوتنيك"، أن الانفتاح الحاصل في المملكة انعكس بشكل كبير على الأعمال الفنية في المملكة، وكذلك على الإقبال سواء على دور العرض أو المشاركات النسائية في التمثيل.

    وتؤكد الفهد أن عمليات التصوير مختلفة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالتصوير الخارجي في المملكة، والذي لم يكن متاحا بشكل كبير في الماضي، ما كان يضطرها للتصوير في الخارج.

    وإلى نص الحوار.

    - هل ترين أن التجربة الأخيرة مختلفة عن الأعمال التي أخرجتيها في السابق؟

    اختلفت التجربة الأخيرة بشكل كبير، خاصة أنه جزء من تجربة متكاملة مع 5 مخرجات سعوديات، يحكين تجارب نسائية في السعودية.

    كما أرى أن التجربة هي جديدة كونها ضمن سياق تجارب أخرى تحكى نسائية، خاصة أن ظروف التصوير أصبحت أكثر سهولة عما سبق، خاصة فيما يتعلق بالتصوير الخارجي.

    التجربة مختلفة وأتطلع لرؤيتها كفيلم متكامل، خاصة أن التجربة تتحدث عن تجارب نسائية وبعيون نسائية، كما أن 90% من طاقم العمل نسائية، وتعد تجربة غنية بالنسبة لي.

    - هل ترين أن الفترات المقبلة ستشهد المزيد من إقبال السعوديات على التمثيل والفن؟

    بكل تأكيد الأجواء الحالية ستنعكس على الأوضاع بشكل عام، حتى على الإقبال على دور السينما، كما أن اتاحة الفرص الآن فتح الباب أم الممثلات السعوديات بشكل كبير، كما أن أغلب الأفلام التي تصور الأن  تعطي النساء السعوديات أدوار البطولة فيها.

    مواهب التمثيل لدى الفتيات السعوديات موجودة منذ فترات طويلة، إلا أن الفرصة كانت شحيحة جدا، وهو كان يحول دون ظهورهن بالشكل المعبر عن هذه المواهب.

    كما ينعكس الأمر أيضا على التعددية، خاصة أنه في السابق كنا نضطر إلى الميكب في حال عدم توفر جميع الأعمار التي تحتاجها الأدوار.

    - ما هي أبرز العوائق الموجودة الآن في السعودية خاصة بعد الانفتاح الحاصل؟

    أرى أن الجهود المبذولة من وزارة الثقافة وكل الجهات المعنية في الدولة بالفن، أزالت الكثير من العوائق، بل أصبحت هناك الكثير من الإمكانيات التي تساعد على ذلك، لكن يمكننا الحديث عن قلة عدد كتاب السينما في الوقت الراهن.

    - إلى أي مدى يمكن أن تساعد الإمكانيات المالية في انتعاش السينما بشكل كبير في السعودية؟

    بالتأكيد الجانب المادي يمثل أهمية كبيرة، إلا أن الأمر يتوقف أيضا على توفر النص المكتوب، لن يكون العمل ذات أهمية كبيرة، خاصة أن المخرج لا يمكنه الاعتماد على جانب دون الآخر.

    - هل يمكنك تقديم تجارب سينمائية مشتركة أو من خارج المجتمع السعودي أم أن الأمر ينحصر فقط على الأعمال التي تعكس الواقع السعودي؟

    بكل تأكيد أن تطلعي في الإخراج ليس محصورا على الأعمال التي تعكس الواقع السعودي فقط، حيث اطمح لتجارب مشتركة وتجارب جديدة، خاصة أن السينما لغة متجاوزة لكل الحدود.

    - ما هي التجربة الأهم بالنسبة لك؟

    فيلم "بسطة" له أهمية بالنسبة لي، خاصة أنه يعد البوابة التي فتحت لي الباب في السينما السعودية، ويعد مواجهة لما أريد قوله، وكان بمثابة تعريف بي كصانعة سينما في المملكة العربية السعودية.

    - ما هي التجارب الجديدة التي تقومين بتصويرها الآن؟

    نقوم بتصوير فيلم طويل يحكي عن فتاة سعودية وعلاقتها بالسينما خاصة بعد رحلتها لمصر في السبعينيات، وما تلاها من انعكاسات وتغير في شخصيتها لتأثرها بالسينما.

    - هل تشعرين باختلاف رؤيتك الإخراجية في العمل الأخير عن الأعمال السابقة؟

    كل تجربة تضيف لي المزيد من الخبرة واختلاف النظرة وتحديد الأهداف والرسائل التي أسعى لتوجيهها من خلال السينما.

    - ما هي الجائزة الأقرب من كل الجوائز التي حصلت عليها أعمالك؟

    اعتبر أن جائزة  لجنة التحكيم لفيلم "بسطة" في مهرجان دبي السينمائي، أفضل فيلم خليجي قصير، هي الأهم بالنسبة لي، خاصة في ظل المنافسة العالمية الكبيرة.

    أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    رئيس مهرجان أفلام السعودية: المملكة تشهد تحولات كبرى في صناعة السينما
    وزير الثقافة السعودي: السينما شيء ممتع ويجب على شعبنا الاستمتاع به
    كاتب سيناريو فيلم "ولد ملكا": الفيلم سيكون نقطة انعطاف في تاريخ السينما السعودية
    بالصور... المملكة تفتتح ثاني دار للسينما في جدة بإدارة واسم سعوديَّيْن
    5 مخرجات سعوديات يشاركن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, نساء, سينما, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الأمريكي يتعافى بعد الهجوم الإيراني على قاعدة بالعراق
    الجيش الأمريكي "يتعافى" بعد الهجوم الإيراني على قاعدة في العراق
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك