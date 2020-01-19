3 أطواق نجاة من "الجلوس القاتل" في العمل

"الجلوس القاتل"، هذا ما وصفت به مراكز طبية عادة "الجلوس فترات طويلة في العمل"، مشيرة إلى أنه قد يكون قاتلا في بعض الأحيان.

ونشرت مجلة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة تقريرا يرصد تحذيرات من "الجلوس القاتل في مقر العمل".

ورصد الموقع مخاطر الجلوس لفترات طويلة في مقر العمل، والتي أشارت إلى أنه يتمثل في الآتي:

1- آلام العنق أو الكتف

2- تصلب العضلات

3- الانزلاق الغضروفي

4- تلف أعصاب الظهر والرقبة

5- تلف والتهاب مفاصل الركبة

ونقل التقرير عن الدكتور أندرو بانغ، أخصائي تقويم العمود الفقري، ما وصفته بـ"أطواق النجاة الثلاثة" لحماية الجسم من "الجلوس القاتل".

Why does my upper back hurt when I sit down?

Poor posture: Sitting with a rounded back, shoulders hunched forward, can put too much stress on the back muscles. Poor posture is one of the leading causes of upper back pain because so many office workers spend their work days at th pic.twitter.com/TEQ4NpQIKc — Work Without Pain (@workwithoutpain) November 20, 2017

​وجاءت أطواق النجاة الثلاثة على النحو التالي:

1- إعداد المكتب

- ثبت وضعية المكتب بحيث يكون كتفيك وذراعيك بزاوية 90 درجة.

- ضع شاشة حاسبك مباشرة على مستوى العين.

- عدل ظهر المقعد بحيث يكون مستقيما.

- لا ترجع ظهرك كثيرا إلى الوراء ولا تتكئ كثيرا إلى الأمام.

​2- التحرك

- كل ساعة ينبغي أن تقف وتتجول في محيط مكتبك.

- إذا لم يكن لديك وقت للتجول، تحرك وأنت جالسا سواء للأمام أو الخلف.

​3- تمارين

- استمر على روتين تمارين رياضية لفترة ما بين 4 إلى 6 أسابيع لعلاج آلام الظهر والرقبة.

- تمرين "سوبرمان": استلق على بطنك وافرد ذراعيك وساقيك في نفس الوقت.

- تمرين "النواة": افرد قدمك على الألواح أو ملحقات الساق لتقوية عضلاتك الأساسية.

- تمديد العنق: اضغط رأسك بإحكام في مسند السيارة لمدة 30 ثانية.

- ألواح الكتف: شد ذراعيك إلى كتفيك بوضعية "شبه المنحرف".