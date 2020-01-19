تطبيق يكتسح فيسبوك وماسنجر

أصبح تطبيق "تيك توك" الصيني أكثر التطبيقات تنزيلا في العام الماضي، متفوقاً على "فيسبوك" و "مسنجر" بالرغم من قرار الجيش وسلاح البحرية في الولايات المتحدة حظر استخدام أفرادها له.

واعتبر تطبيق "تيك توك" الأكثر تنزيلاً من خلال 700 مليون جهاز تم رصدهم بواسطة تقرير صادر عن شركة "سينسور تاور" المعنية بمتابعة سوق التطبيقات، وذلك خلال العام الماضي وفي مختلف أنحاء العالم متفوقا على تطبيق فيسبوك.

وجاء تطبيق "واتس آب" في المركز الأول باعتباره الأكثر تنزيلاً في العالم حيث تم تنزيله أكثر من 850 مليون مرة خلال العام الماضي بفضل شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص.

يذكر أن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي والمنتشر بشكل أساسي بين الشباب والفتيات يسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 15 ثانية مصحوبة بإيقاع موسيقي، ويستخدم هذا التطبيق فلاتر معينة تجعله مفضل للمستخدمين.

وأيضا يقوم بتقييم أنواع الفيديوهات التي يشاهدها والمدة التي يقضيها في مشاهدتها من أجل توفير المحتوى الذي يحتاجه المستخدم، وقد تم تنزيل التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية أكثر من 1.5 مليار مرة، وأصبحت بذلك أعلى شركة صاعدة من حيث القيمة في العالم.