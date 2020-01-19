"حطموني"... حذف فيديو لمتسابقة في "ذا فويس كيدز" من يوتيوب بعد استبعادها

فوجئ متابعو برنامج المسابقات الغنائية للأطفال، "ذا فويس كيدز"، بحذف المقطع المصور الخاص بمتسابقة، بعد خروجها من البرنامج، في حلقة أمس السبت.

وتعرض البرنامج، الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، لهجوم خلال الساعات الماضية، بعد خروج المتسابقة المصرية، هايدي محمد، على الرغم من إشادة قطاع كبير من الجمهور بصوتها.

وغرد الممثل المصري، شريف رمزي، على خروج المتسابقة من البرنامج، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إزاي موهبة زي دي يحصل معاها كده".

ازاي موهبة زي دي يحصل معاها كده https://t.co/GG6J3gAOBf — Sherif Ramzy (@SherifRamzy) January 19, 2020

​وأعربت لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، عن حزنها الشديد بعد خسارة هايدي محمد، والتي قدمت أغنية "هذه ليلتي" للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، إذ قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم: "أنا فعلا ندمت أني لم ألتفت لها ولكن الأغنية خلصت بسرعة"، بينما قال المطرب المصري، عاصي الحلاني: "أنت مثل القمر وصوتك رائع وفعلا نحن خسرنا لأنك ما انضميتي للبرنامج".

هايدي محمد: أول مظاليم The Voice Kids3 https://t.co/ow5V1vrR9Z pic.twitter.com/fG1rrWzSRz — ايجى سبورت (@hmxt7RC1kNvsERB) January 19, 2020

كما عبر المطرب المصري، محمد حماقي، عن حزنه لخروج هايدي محمد، قائلا: "بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة القادمة سنختارك".

وقالت هايدى محمد، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت: "أعضاء اللجنة حطموني، وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلاني أو محمد حماقي، وأنا تخيلت أن يختارني المدربون فور تألقى في غناء أغنية "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أي مدرب باختياري".

يشار إلى أن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، بدأ عرضه على قنوات "إم بي سي"، من 4 يناير/ كانون الثاني الجاري.