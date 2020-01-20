روبرت دي نيرو يكشف عن موقفه تجاه دونالد ترامب

ولم يوفر النجم روبرت دي نيرو هذه الفرصة، واستغلها بالإشارة لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن يذكره بالاسم.

وقال الممثل: "هناك الصحيح وهناك خطأ، كما يوجد الحس السليم وهناك سوء استخدام للسلطة، وأنا كمواطن لدي نفس القناعة مثل أي شخص آخر للتعبير عن رأيي، وإذا كان لدي صوت أكبر بسبب شهرتي، فسوف أستخدمه عندما أرى إساءة استخدام صارخة للسلطة".

Robert De Niro will be watching the impeachment trials and wants to see “what we all want to see: justice done. Period.” pic.twitter.com/jaCuUZG7Lt — AP Entertainment (@APEntertainment) January 20, 2020

​يعد دي نيرو، البالغ من العمر 76 عامًا، أحد أكبر الممثلين لذين يتمتعون بأكثر من 100 فيلم، وأحد مؤسسي مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك، الذي تم إنشاؤه للمساعدة في تنشيط منطقة مانهاتن السفلى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منها. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانى عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

De Niro takes shot at Trump as he accepts #SAG lifetime award https://t.co/FC0ChLJz9q pic.twitter.com/MTO5n4kJoX — Reuters India (@ReutersIndia) January 20, 2020

​وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز أوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورغان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرون.